Больше половины украинцев не считают, что они с русскими один народ

Больше половины жителей Украины (55%) не поддерживают недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы является одним народом, который принадлежит одному историческому и духовному пространству. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 23-25 июля социологической группой «Рейтинг».

При этом 41% опрошенных согласны с этим утверждением. На востоке страны респондентов, придерживающих этой точки зрения еще больше, свыше 60%.

С озвученным российским президентом тезисом согласны более 80% сторонников «Оппозиционной платформы – за жизнь», а также партии «Наши» и «Партии Шария», приводит данные исследования «Интерфакс-Украина».

Меж тем более 70% жителей Запада Украины не разделяют эту позицию.

Напомним, 30 июня во время прямой линии президента РФ Владимира Путина спросили, почему Украина не включена в список недружественных стран. Российский лидер ответил, что не считает украинцев недружественными российскому народу. По мнению президента РФ, украинцы и россияне остались одним народом, несмотря на границы и языковые отличия.

Украинский президент Владимир Зеленский отверг тезис российского коллеги о русских и украинцах как о едином народе. Он заявил, что жители Украины и России не являются одним народом, хотя и имеют общую часть истории.

Примечательно, что во время Русской весны в 2014 году, выступая с концертами в Донецке, Зеленский заявлял, что украинцы и русские один народ.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 26.07.21

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