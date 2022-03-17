Российская авиация уничтожила хранилища с ракетами для комплекса «Точка-У»

Российские силы нанесли точные ракетные удары по складам боеприпасов. В том числе уничтожены хранилища с ракетами для комплекса «Точка-У», сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области. Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У», – говорится в сообщении.

Всего за сутки российская авиация и ПВО сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, 12 беспилотников. Авиация поразила 49 военных объектов, среди которых 11 ЗРК, включая дивизион С-300, установка залпового огня, 18 мест скопления боевой техники, три командных пункта, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов.

Подразделения сил ДНР за сутки продвинулись на 4 км и продолжают наступление на Марьинку, Славно и Сладкое.

14 марта в центре Донецка упали обломки сбитой ракеты «Точка-У», запущенной украинскими силовиками. В результате 21 человек погиб, 37 получили различные травмы. Из них 23 доставили в больницу, 14 находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 15 марта украинские войска вновь обстреляли ДНР из комплекса «Точка-У». Пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, пострадали четыре человека: двое взрослых, двое детей.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что руководство ЕС проигнорировало ракетный удар Киева по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса.

Москва, Наталья Рязанова

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