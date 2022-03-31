«Еще есть вопросы, кто за войну?»: Захарова оценила ответ США по гарантиям безопасности Украины

Сохранение мира на Украине не входит в планы Вашингтона, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, основная задача США – дестабилизация в Евразийском регионе.

Напомним, США не готовы стать гарантами безопасности и мира на Украине. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что администрация президента не готова давать конкретику по этому вопросу.

«Еще есть вопросы, кто за войну? Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», – прокомментировала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет требовать юридически обязательных гарантий безопасности. А в его администрации назвали разрушенными все существующие системы мировой и европейской безопасности. Поэтому Украина намерена включить членов Совбеза ООН и еще несколько стран в список стран, которые могут стать гарантом мира и безопасности.

При этом, Госдеп США неоднократно призывал Киев не рассматривать предложения Москвы по миру пока российские войска не покинут территорию Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»