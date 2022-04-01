СВР: Украина отказалась соблюдать Женевскую конвенцию по военнопленным

Киев сообщил Лондону, что не будет соблюдать правила обращения с военнопленными, закрепленные в Женевской конвенции.

«Руководство Украины довело до сведения британского Форин Офиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию. Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять питание и медпомощь под тем предлогом, что «сейчас этого лишены многие украинцы», – говорится в сообщении российской Службы внешней разведки.

В ведомстве считают, что на Украине стараются перехватить доказательства пыток российских военных до их публикации. Так киевский режим пытается скрыть издевательства над россиянами.

«Поступают достоверные данные о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов», – пояснили в СВР.

Но западные страны и без того знают нарушениях международного гуманитарного права со стороны Украины в отношении военнопленных РФ. Более того, партнеры Киева на Западе пытаются помочь ему избежать ответственности, уверены в ведомстве.

Ранее Следственный комитет России начал расследование жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военнослужащими. Подовом стало опубликованное в интернете видео того, как взятым в плен россиянам прострелили ноги и не оказали медицинскую помощь.

ООН призвала власти Украины и России досконально расследовать инцидент. Сама организация объявила о проверке опубликованных материалов. Однако реакции на видео от Совета Европы, ЕС и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не последовало. В МИД России подобное поведение назвали преступным.

Москва, Наталья Рязанова

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