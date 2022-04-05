Минобороны РФ: на Украине готовят новые провокации по примеру Бучи

Украинские военнослужащие провели постановочную съемку в Мощуне Киевской области с якобы убитыми российскими солдатами мирными жителями. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, отметив, что подобные съемки проходят в Сумах, Конотопе и других городах.

«По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72 украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ», – сообщил Конашенков на брифинге во вторник. Он добавил, что «подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах».

Напомним, 3 апреля украинские СМИ и власти, а также западная пресса распространили фотографии и видео, снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Как заявили представители Киева, эти материалы якобы свидетельствуют о преступлениях российской армии в отношении мирного населения.

В Минобороны России назвали видеосъемку из Бучи очередной провокацией киевского режима. В ведомстве отметили, что российские военные ушли из Бучи еще 30 марта, а свидетельства преступлений в городе появились на четвертый день, когда в город прибыли украинские силовики. В Минобороны обратили внимание на то, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

Следственный комитет России выясняет обстоятельства возникновения видео.

Россия накануне отправила два запроса на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в городе Буча, однако они были отклонены Великобританией, которая сейчас председательствуют в Совбезе.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о наличии доказательств, что кадры из Бучи – постановочные.

Москва, Наталья Петрова

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