«86 на 86»: Россия и Украина провели третий обмен пленными

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 86 на 86 человек.

Омбудсмен также сообщила, что обмен сотрудников Росатома, остающихся на Украине, сорвался в последний момент, передает РИА «Новости». Изначально их включили в списки, но в итоге украинская сторона вычеркнула их имена. Ранее сообщалось, что на Ровеньской АЭС больше месяца удерживают четырех сотрудников Росатома. 23 февраля они привезли туда груз, однако обратно в Россию их не отпускают.

В число пленных попали еще более десяти российских моряков, сообщила Москалькова, отметив, что и им пока не дают возможности вернуться. Омбудсмен добавила, что российская сторона решает вопрос с освобождением 90 дальнобойщиков.

Ранее в МИД РФ сообщили о двух обменах пленными между Россией и Украиной. Сколько человек получилось обменять и когда это произошло, там не раскрыли.

Напомним, 21 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Международному Красному Кресту переданы данные о более чем 500 попавших в российский плен украинцах. По ее словам, Россия готова их обменять. Омбудсмен также рассказала об обмене девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

24 марта Москалькова подтвердила информацию об обмене России и Украины военнопленными по формуле «10 на 10».

Москва, Наталья Петрова

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