Зеленский одобрил конфискацию активов поддержавших спецоперацию РФ лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в ряд законов, которые позволят конфисковать активы лиц, поддержавших российскую спецоперацию в Донбассе. Это поможет быстро пополнить национальный бюджет, сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц». Процедура позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», – говорится в сообщении.

Закон был принят Верховной радой 21 апреля, но Зеленский отказался его утверждать и отправил на доработку. Второй вариант закона был принят 12 мая.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пожаловался, что Украина не может распоряжаться замороженными за рубежом российскими активами. Он призвал создать «легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба».

Ранее кабинет министров Украины одобрил передачу российских активов на территории страны в национальный инвестиционный фонд.

Киев, Наталья Рязанова

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