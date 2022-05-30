российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 10:43 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

Сегодня утром в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, взрыв произошел в 7.40. «У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко, дрожали окна и стены в домах, – пишет Рогов в своем телеграм-канале. – Центр города заполнили клубы черного дыма».

Что стало причиной ЧП, а также данные о пострадавших не приводятся. При этом Рогов назвал произошедшее терактом и заявил, что ответственность за него несет киевский режим.

Тем временем, RT сообщает, что в центре Мелитополя взорвался Mercedes с украинскими номерными знаками. Эту информацию подтвердили сотрудники местных силовых структур, передает РИА «Новости».

Эпицентр взрыва находился на Площади Победы, где расположена администрация Мелитополя. Во всех зданиях рядом взрывной волной выбило стекла. Место происшествия оцеплено правоохранителями. Кроме того, была усилена охрана зданий органов местной власти.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

В Сербии ответили на скандальное заявление мэра Киева / «Мы, как и вы…» – мэр Киева поддержал «борьбу за свободу» косовских албанцев / В курском селе в результате обстрела выбило окна в школе / Володин: из 40 млрд долларов помощи США Украине достанется лишь 15% / Источники в Киеве: положение ВСУ в Донбассе близко к критическому / Украинские беженцы спалили дом в Германии при попытке сжечь флаг РФ / Президент Болгарии отказал Киеву в поставках оружия / Президент Сербии принял верительную грамоту посла Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Украина,