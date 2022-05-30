В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

Сегодня утром в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, взрыв произошел в 7.40. «У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко, дрожали окна и стены в домах, – пишет Рогов в своем телеграм-канале. – Центр города заполнили клубы черного дыма».

Что стало причиной ЧП, а также данные о пострадавших не приводятся. При этом Рогов назвал произошедшее терактом и заявил, что ответственность за него несет киевский режим.

Тем временем, RT сообщает, что в центре Мелитополя взорвался Mercedes с украинскими номерными знаками. Эту информацию подтвердили сотрудники местных силовых структур, передает РИА «Новости».

Эпицентр взрыва находился на Площади Победы, где расположена администрация Мелитополя. Во всех зданиях рядом взрывной волной выбило стекла. Место происшествия оцеплено правоохранителями. Кроме того, была усилена охрана зданий органов местной власти.

Мелитополь, Зоя Осколкова

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