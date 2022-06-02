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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 2 июня 2022, 10:38 мск

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В Интерполе опасаются передачи отправляемого на Украину оружия преступным группировкам

Оружие, отправляемое на Украину в огромных количествах, может попасть в руки преступников в Европе. Такое опасение высказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

«Широкая доступность оружия во время текущего конфликта приведет к распространению незаконного оружия на постконфликтной фазе», – цитирует Штока Associated Press.

Генсек привел в пример распространение оружия на Балканах и в Африке. Организованные преступные группировки пытаются использовать хаотичную ситуацию, когда вооружение становится доступным. В результате в руки криминальных элементов попадают не только пистолеты, автоматы и боеприпасы, а даже военная техника.

По мнению Юргена Штока, проблему распространения оружия из Украины на черном рынке страны Евросоюза должны решать только сообща. «Ни одна страна в нашем регионе не может справиться с этим в одиночку, потому что преступники, о которых я говорю, действуют по всему миру», – подчеркнул представитель Интерпола.

Ранее подобные опасения высказывала директор Европола Катрин де Болле. Она спрогнозировала сценарий, при котором военная техника США может оказаться под контролем преступных элементов.

Париж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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