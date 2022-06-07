В Польше украинцы разгромили пункт помощи беженцам

В Польше беженцы разгромили один из пунктов оказания помощи украинцам. Об этом в соцсетях рассказал представитель местной администрации.

«Сегодня ночью был разрушен вход и часть нашего пункта гуманитарной помощи в пользу Украины в Любине. До этого были угрозы и угрозы», – сообщил он.

Также было опубликовано видео с места событий, на кадрах – разбитые стекла при входе в центр оказания помощи беженцам. Нападающие также оторвали кабель от камеры наружного наблюдения.

В настоящее время сотрудники заняты ремонтом. Организаторы надеются, что пункт помощи в скором времени продолжит работу.

Варшава, Зоя Осколкова

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