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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 7 июня 2022, 14:17 мск

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В Польше украинцы разгромили пункт помощи беженцам

Фото: Pixabay

В Польше беженцы разгромили один из пунктов оказания помощи украинцам. Об этом в соцсетях рассказал представитель местной администрации.

«Сегодня ночью был разрушен вход и часть нашего пункта гуманитарной помощи в пользу Украины в Любине. До этого были угрозы и угрозы», – сообщил он.

Также было опубликовано видео с места событий, на кадрах – разбитые стекла при входе в центр оказания помощи беженцам. Нападающие также оторвали кабель от камеры наружного наблюдения.

В настоящее время сотрудники заняты ремонтом. Организаторы надеются, что пункт помощи в скором времени продолжит работу.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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