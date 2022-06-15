Украинские солдаты не хотят использовать незнакомое западное оружие

Украинские военные в некоторых случаях предпочитают не применять оружие, поставляемое западными странами, из-за трудностей его использования. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, в переходе украинских солдат на стандарты НАТО часто возникают сложности. Военных обучают пользованию незнакомой техникой, отзывая с поля боя. Но несмотря на это, далеко не все из них потом действительно применяют поставляемое вооружение.

Такая ситуация сложилась, в частности, с американскими дронами-камикадзе Switchblade, которых Киев получил несколько сотен. Как отмечает один из источников, украинские военные предпочитают коммерческие беспилотники, которые легче в использовании.

Более того, в Вашингтоне не обладают всей полнотой информации о расходовании поставляемого Украине оружия и боеприпасов. Как сообщил высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена, Западу трудно судить о действиях украинских властей отчасти потому, что Киев раскрывает далеко не все сведения о ходе конфликта.

Напомним, ранее Москва заявила, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, могут стать законной целью для российских военных. В МИД РФ предупредили, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие украинской армии.

Киев, Зоя Осколкова

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