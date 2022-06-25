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Суббота, 25 июня 2022, 14:39 мск

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Украинские военные отказываются ехать из Львова на Донбасс

Фото: администрация Зеленского

В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Батальон, дислоцированный во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны отказался ехать на Донбасс. Причина – укомплектование необученными резервистами и отсутствие тяжелого вооружения.

Тем временем, украинская армия продолжает нести значительные потери. Российские военные нанесли удар по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка. Были уничтожены до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе Николаева за сутки ликвидированы более 300 украинских и иностранных боевиков, 35 единиц тяжелого вооружения.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили военную технику в 284-х районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка ЛНР, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43-х районах.

На Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» и два артиллерийских взвода. В результате ударов уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.

Помимо этого, за сутки военные сбили более 20 украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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