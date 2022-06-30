Нацразведка США не увидела шансов на перемирие между Россией и Украиной

Шансов на перемирие между Россией и Украиной в сложившейся ситуации пока нет, считает директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

«На данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности – что, как мне кажется, очевидно для всех», – приводит слова чиновницы РИА Новости.

Хейнс не уточнила, на основе каких данных сделан ее прогноз.

Западные страны старательно продвигают идею разрешения конфликта на Украине исключительно на поле боя, а не за столом переговоров. Так, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что любые переговоры возможны только после поражения России на Украине. Победу киевского режима британская чиновник считает главным условием долгого мира в Европе.

На саммите НАТО украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявили, что конфликт должен быть разрешен только военным путем.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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