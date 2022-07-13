Иностранным наемникам в ДНР грозит расстрел

Смертный приговор, вынесенный в отношении иностранных наемников, выступавших на стороне ВСУ, будет предполагать расстрел. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В настоящее время все иностранцы подали апелляцию на вынесенный ранее вердикт в виде смертной казни.

«Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она) предусмотрена через расстрел», – сказал Пушилин в эфире «Соловьев. Live».

Напомним, в начале июня суд приговорил к смертной казни трех иностранцев, взятых в плен в Мариуполе. Речь идет о двух гражданах Великобритании и одном марокканце. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

Донецк, Зоя Осколкова

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