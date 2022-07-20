Российские военные уничтожили на Украине американскую пусковую установку Harpoon

Вооруженные силы России уничтожили на Украине пусковую установку ракетного комплекса «Гарпун» производства США. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Специальная военная операция на Украине продолжается. «В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Гарпун» производства США», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В том же регионе в поселке Дачное, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ, ликвидировано более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства.

Кроме того, в результате ударов ВКС России в населенном пункте Соледар ДНР уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов.

За минувшие сутки поражены пять взводов реактивных систем залпового огня «Град», шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30. Удары были нанесены и по пунктам управления противника в ДНР, Харьковской Николаевской областях. Уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

Российские истребители сбили два самолета воздушных сил Украины: МиГ-29 рухнул в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, Су-25 – в районе Доброполье ДНР. Установки ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника. Были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Москва, Зоя Осколкова

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