Российская авиация уничтожила более 600 боевиков в центре отдыха под Одессой

На Украине продолжается спецоперация. Как сообщили в Минобороны РФ, противник несет значительные потери. Так в Одесской области высокоточным оружием ВКС России ликвидировано более 600 боевиков, среди которых были 120 иностранных наемников.

Отмечается, что удар был нанесен 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в Константиновке. 17 июля авиация уничтожила более 320 боевиков на территории овощной базы в городе Николаев.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – добавили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также рассказали о случаях неповиновения украинских солдат приказам командования. Мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс.

«Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения», – сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Москва, Зоя Осколкова

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