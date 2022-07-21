российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июля 2022, 14:03 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская авиация уничтожила более 600 боевиков в центре отдыха под Одессой

На Украине продолжается спецоперация. Как сообщили в Минобороны РФ, противник несет значительные потери. Так в Одесской области высокоточным оружием ВКС России ликвидировано более 600 боевиков, среди которых были 120 иностранных наемников.

Отмечается, что удар был нанесен 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в Константиновке. 17 июля авиация уничтожила более 320 боевиков на территории овощной базы в городе Николаев.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – добавили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также рассказали о случаях неповиновения украинских солдат приказам командования. Мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс.

«Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения», – сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Американские космические силы оказывают помощь ВСУ / Лавров: Россия может передвинуть границы спецоперации из-за оружия Запада на Украине / Российские военные уничтожили на Украине американскую пусковую установку Harpoon / «Очередные инсинуации»: США снова пытаются «раскочегарить» украинский конфликт / Жестко и оперативно пресекать: Шойгу отдал новый приказ в связи с обстрелами жилых кварталов со стороны ВСУ / ВСУ ведут артиллерийский обстрел приграничных территорий Курской области / Сирия разрывает дипотношения с Украиной / Украинцы дважды за утро обстреляли Брянскую область

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Украина,