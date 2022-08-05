ВСУ пытались заселить наемников в дома жителей, по несогласным открыли огонь

В Харьковской области украинские военные пытались выселить мирных граждан из домов, чтобы заселить в них наемников, а также разместить военную технику на участках. В тех, кто оказывал сопротивление, стреляли. Об этом сообщается в брифинге Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Четыре человека в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

«Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии, – говорится в сообщении. – Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу».

Тем временем, российские военные продолжают спецоперацию на Украине. Производится нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

Харьков, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»