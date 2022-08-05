российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 августа 2022, 14:00 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ пытались заселить наемников в дома жителей, по несогласным открыли огонь

В Харьковской области украинские военные пытались выселить мирных граждан из домов, чтобы заселить в них наемников, а также разместить военную технику на участках. В тех, кто оказывал сопротивление, стреляли. Об этом сообщается в брифинге Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Четыре человека в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

«Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии, – говорится в сообщении. – Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу».

Тем временем, российские военные продолжают спецоперацию на Украине. Производится нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

Харьков, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Военный эксперт Рожин: передовые отряды «ЧВК Вагнера» коснулись границ Бахмута / «Гонка разоружений»: власти Северной Македонии передают Украине танки российского производства / Украинские военные обстреляли Брянскую область / Германию обвинили в недостаточных поставках оружия Украине / В Берлине хотят объявить ЧП из-за украинских беженцев / Поток украинцев и российских «испуганных патриотов» грозит оставить сербских студентов без жилья / Проститутки в Норвегии выдают себя за украинок / В чешских городах снимают флаги Украины со зданий администраций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Россия, Украина,