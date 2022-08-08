Бывшего министра обороны Украины обвинили в госизмене

Бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене за согласование в апреле 2010 года Харьковских соглашений, продлевающих присутствие в Севастополе Черноморского флота РФ. Об этом информирует украинское Госбюро расследований.

По данным следствия, Ежелю вменяют в вину согласование пакета документов, которые входили в соглашения. Экс-министу инкриминируется совершение госизмены группой лиц по предварительному сговору, сообщает «Страна.ua».

Ранее из-за Харьковских соглашений подозрение в госизмене предъявлено бывшему главе МИД Украины Константину Грищенко и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко, который занимал должность замглавы МИД при президенте Януковиче. Его называют одним из авторов и лоббистом подписанных в 2010 году Харьковских соглашений, по которым Украина продлила срок пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

Надо отметить, что за Харьковские соглашения уже привлечены к уголовной ответственности экс-премьер Украины Николай Азаров и экс-президент Виктор Янукович. Однако они находятся в России, реальные сроки им не грозят.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»