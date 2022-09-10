Украинские войска продолжают обстрел Донецка: еще четверо мирных жителей погибли

В результате обстрела украинских вооруженных сил в Киевском районе Донецка погибли трое мирных жителей. Об этом говорится в сообщении штаба обороны Донецкой народной республики.

«В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до четыре человек и еще три мирных жителя погибли», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Вместе с тем, как уточнили в штабе, при обстреле Петровского района Донецка были ранены 3 человека и еще один мирный житель погиб.

Донецк, Светлана Антонова

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