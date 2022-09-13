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Вторник, 13 сентября 2022, 14:06 мск

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ВКС России за сутки уничтожили 800 украинских военных и иностранных наемников

Фото: Минобороны РФ

В рамках спецоперации России на Украине Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям ВСУ. Минобороны России сообщает, что потери противника превысили 800 человек.

«Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ несут потери в Николаевской, Запорожской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российская авиация сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. ПВО уничтожили шесть беспилотников. Кроме того, в воздухе ликвидированы семь реактивных снарядов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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