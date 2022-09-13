российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 сентября 2022, 15:29 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликован документ, цель которого состоит в том, чтобы обозначить гарантии безопасности страны. В проекте Киев требует обеспечить оборонную базу, а также усилить санкции против России. При этом достижение договоренностей по гарантиям не отменяют намерений «незалежной» присоединиться к НАТО и ЕС.

«Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными, они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной», – говорится в документе. В «Киевском договоре по безопасности» представлен целый список государств, которые предлагается объединить в «основную группу стран-союзников».

«Эта группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», – сообщает офис Зеленского.

Киев считает, что должны быть обеспечены «многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО». Более того, украинские власти хотят разработки перечня военных, инфраструктурных, технических и информационных мер, часть которых будет немедленно принята другими странами в случае атаки третьей стороны на Украину.

Кроме основного «обязывающего соглашения» в дальнейшем могут быть заключены дополнительные договоры – например, о поставках Украине средств ПВО и ПРО, о региональной безопасности в Черном море.

Также украинский проект по гарантиям безопасности должен предусматривать «полноценный пакет санкций» против «страны-агрессора» и запрет на снятие ограничений, пока не будет возмещен нанесенный ущерб.

Киев, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

ВКС России за сутки уничтожили 800 украинских военных и иностранных наемников / Анкара требует от Киева объяснений из-за призывов ввести санкции против турецких бизнесменов / Российские военные уничтожили склад ВСУ с десятками тонн боеприпасов / Более четырех тысяч националистов убиты: Минобороны РФ сообщило о крупных потерях украинских войск / Запорожская АЭС остановлена полностью / В Киеве встревожены: украинские волонтеры войны с Россией попались на хищениях / Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск на донецком направлении / Бьем по всем фронтам: новая сводка Минобороны РФ о спецоперации на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,