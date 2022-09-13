Офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликован документ, цель которого состоит в том, чтобы обозначить гарантии безопасности страны. В проекте Киев требует обеспечить оборонную базу, а также усилить санкции против России. При этом достижение договоренностей по гарантиям не отменяют намерений «незалежной» присоединиться к НАТО и ЕС.

«Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными, они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной», – говорится в документе. В «Киевском договоре по безопасности» представлен целый список государств, которые предлагается объединить в «основную группу стран-союзников».

«Эта группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», – сообщает офис Зеленского.

Киев считает, что должны быть обеспечены «многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО». Более того, украинские власти хотят разработки перечня военных, инфраструктурных, технических и информационных мер, часть которых будет немедленно принята другими странами в случае атаки третьей стороны на Украину.

Кроме основного «обязывающего соглашения» в дальнейшем могут быть заключены дополнительные договоры – например, о поставках Украине средств ПВО и ПРО, о региональной безопасности в Черном море.

Также украинский проект по гарантиям безопасности должен предусматривать «полноценный пакет санкций» против «страны-агрессора» и запрет на снятие ограничений, пока не будет возмещен нанесенный ущерб.

Киев, Зоя Осколкова

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