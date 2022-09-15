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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:33 мск

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Киевские войска пытаются наступать по всему фронту – глава ЛНР

Фото: glavcom.ua

Войска киевского режима предприняли попытку наступления по всему фронту. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. По его словам, ситуация очень напряженная, но оснований для паники нет – враг будет разбит.

«Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме», – сказал Пасечник на церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики» (цитата по ТАСС).

Глава ЛНР отметил, что противник достиг определенных успехов. «Практически он (противник) находится у границ Луганской народной республики. Но еще раз повторюсь, оснований для паники никаких нет. Республика живет в штатном режиме: работают предприятия, работают заводы, продолжается работа по восстановлению республики…» – уточнил Пасечник, часть выступления которого размещена в телеграм-канале информационного центра ЛНР.

«Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ. Поэтому я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками и мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов, выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Враг будет разбит», – сказал Пасечник, отметив, что внутренние резервы для этого есть.

Луганск, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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