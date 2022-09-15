Киевские войска пытаются наступать по всему фронту – глава ЛНР

Войска киевского режима предприняли попытку наступления по всему фронту. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. По его словам, ситуация очень напряженная, но оснований для паники нет – враг будет разбит.

«Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме», – сказал Пасечник на церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики» (цитата по ТАСС).

Глава ЛНР отметил, что противник достиг определенных успехов. «Практически он (противник) находится у границ Луганской народной республики. Но еще раз повторюсь, оснований для паники никаких нет. Республика живет в штатном режиме: работают предприятия, работают заводы, продолжается работа по восстановлению республики…» – уточнил Пасечник, часть выступления которого размещена в телеграм-канале информационного центра ЛНР.

«Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ. Поэтому я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками и мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов, выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Враг будет разбит», – сказал Пасечник, отметив, что внутренние резервы для этого есть.

Луганск, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»