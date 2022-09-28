Наступление ВСУ на Красный Лиман провалилось

Наступление Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении не удалось. В результате были убиты более 70 бойцов киевского режима. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, в неудавшемся наступлении участвовали 66-я и 93-я механизированные бригады ВСУ. Потери противника составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

Кроме того, украинские военные понесли потери в Харьковской области, ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники. «Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ», – говорится в сообщении.

В Запорожье уничтожены свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. На территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» выведено из строя 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.

Под городом Николаев массированным огневым ударам подверглись пункты дислокации войск ВСУ и иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», – добавили в Минобороны РФ. Средствами ПВО сбито пять беспилотников, перехвачено две баллистические ракеты «Точка-У» и уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

Москва, Зоя Осколкова

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