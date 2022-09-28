Российскую певицу Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности Украины

Российская певица Анна Семенович попала в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство культуры страны.

Артистке запретили въезд на Украину с 26 сентября. В перечень опасных, по мнению Киева, лиц Семенович была добавлена по представлению СБУ, сообщает украинский Минкульт.

По данным СМИ, такое решение было принято из-за поддержки певицей политики российских властей и посещения российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

В настоящее время в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, внесены 210 человек, Семенович занимает 158 строчку.

Киев, Зоя Осколкова

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