российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 сентября 2022, 16:55 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российскую певицу Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности Украины

Российская певица Анна Семенович попала в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство культуры страны.

Артистке запретили въезд на Украину с 26 сентября. В перечень опасных, по мнению Киева, лиц Семенович была добавлена по представлению СБУ, сообщает украинский Минкульт.

По данным СМИ, такое решение было принято из-за поддержки певицей политики российских властей и посещения российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

В настоящее время в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, внесены 210 человек, Семенович занимает 158 строчку.

Киев, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

«Россия в данном случае является гарантом выживания», – политолог – о референдумах в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье / Наступление ВСУ на Красный Лиман провалилось / Пасечник и Сальдо попросили Путина принять ЛНР и Херсонщину в Россию / СМИ: США отправят Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд / Законы о присоединении новых территорий Совет Федерации может рассмотреть 4 октября / ВС РФ сбили два украинских МиГ-29 и семь беспилотников / Референдум в Херсонской области признан состоявшимся / ВС РФ уничтожили 100 боевиков иностранного легиона ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Культура, Россия, Донбасс vs Киев,