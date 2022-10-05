Антонов: накачка Киева оружием поднимает риск столкновения России и Запада

Накачка Киева западным оружием воспринимается как прямая угроза интересам России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Каждая новая поставка вооружений усиливает риск прямого столкновения России и Запада.

Дипломат прокомментировал заявление Белого дома, что одобрен новый пакет военной помощи США для Украины, в официальном телеграм-канале посольства.

«Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны. Поставки США и их союзниками продукции военного назначения не только влекут за собой затягивание кровопролития и новые жертвы, но и усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада», – пояснил Антонов.

Посол напомнил, что решение Вашингтона продолжить накачку Киева тяжелым вооружением закрепляет за Штатами статус участника конфликта. Об этом говорила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что США не только поставили Украине РСЗО HIMARS, но помогают прицелится и дают одобрение на выбор целей. Антонов призвал Штаты подумать о последствиях и отказаться от провокаций.

«Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьезным последствиям», – говорится в сообщении.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее также предупреждал, что любые американские поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Накануне президент США Джо Байден заявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 625 млн долларов. В него войдут РСЗО HIMARS, артиллерийские орудия, гаубицы, противопехотные мины, бронемашины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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