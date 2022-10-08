Украинские войска продолжают расстреливать Донбасс: по территории ДНР выпущено более 200 снарядов

Украинские войска продолжают терроризировать мирное население Донецкой народной республики, нанося массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, которые не являются военными объектами. Как сообщила Народная милиция ДНР, за прошедшие сутки по территории республики выпущено 213 снарядов.

Огонь районам десяти населённым пунктам велся из РСЗО Himars, «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также минометов калибром 120 мм.

В результате обстрелов двое мирных жителей погибли. Повреждены десять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

В милиции уточнили, что совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ уничтожены две гаубицы М777, танк, шесть бронированных машин и два беспилотника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек.

Донецк, Светлана Антонова

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