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Вторник, 11 октября 2022, 18:13 мск

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Российские ракеты поразили 33 объекта энергетической инфраструктуры Украины

Российские ракеты поразили 33 объекта энергетической инфраструктуры Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на данные премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Сегодня утром украинские СМИ сообщали о взрывах в нескольких украинских регионах, в том числе в Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Позже в министерстве обороны РФ подтвердили, что сегодня вновь был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

По данным госслужбы ЧС Украины, накануне в результате российского удара были поражены объекты критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. На сегодняшнее утро оставались обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Киев, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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