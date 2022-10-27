ВС РФ уничтожили завод боеприпасов для ВСУ

Российские силы уничтожили украинское оборонное предприятие около Павлограда в Днепропетровской области. Там производили твёрдое ракетное топливо, взрывчатку и порох для нужд ВСУ.

За сутки ВС РФ разбили 62 артиллерийских подразделения на огневых позиция, четыре пункта управления ВСУ, а также живую силу и военную технику в 186 районах, сообщили в Минобороны РФ.

Попытки наступления киевского режима сорваны на всех направлениях. На Купянском направлении противник прорывался к Николаевке и Орлянке Харьковской области, но лишился 60 человек, танка, шести боевых бронемашин. Похожие потери ВСУ понесли на Николаево-Криворожском направлении, пытаясь атаковать в районе Малой Александровки и Терновых Подов. Уничтожено более 60 украинских военных, шесть бронемашин и семь автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ двинулась на Червонопоповку. Активным огнем ВС РФ остановили противника, уменьшив украинские силы на 120 человек, три танка, четыре бронемашины.

«В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотника, шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Украинские войска уже несколько дней пытаются перейти в наступление на всех направлениях, но неудачно. ВСУ ежедневно теряет боевиков и технику.

Москва, Наталья Рязанова

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