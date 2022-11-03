Володин заявил о потере Украиной половины населения с 2014 года

Украина лишилась половины своего населения с 2014 года. При этом страна потеряла суверенитет и стала колонией США. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин

По его словам, Украина утратила свой промышленный потенциал, в стране господствует коррупция, а интересы народа не учитываются.

«За это время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения», – пишет Володин в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что для Вашингтона и Брюсселя украинцы являются расходным материалом, война ежедневно уносит сотни жизней людей.

«Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», – заключил спикер Госдумы.

Москва, Зоя Осколкова

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