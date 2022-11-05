ВСУ снова пытаются наступать: российская армия успешно отразила все атаки

Российские войска успешно отразили новые атаки вооруженных сил Украины. Как сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, за последние сутки уничтожено более 400 националистов, а также десятки единиц военной техники противника, в том числе самолет МИГ-29 и вертолет Ми-8.

На Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР).

Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.

На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная в ЛНР. Активными действиями российских войск и огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики (ДНР).

Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области.

Все атаки отражены. Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ. В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ.

Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск в ДНР, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.

В районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай в ДНР.

Кроме того, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино в ДНР и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Москва, Екатерина Попова

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