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Воскресенье, 6 ноября 2022, 13:17 мск

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Киев готовится к «тотальной эвакуации» – американская газета

В Киеве ведется подготовка к «тотальной эвакуации» в случае полного отключения электричества. Об этом пишет американская газета The New York Times. По данным издания, киевских чиновников известят за 12 часов до выхода энергосистемы системы из строя.

«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», – заявил газете директор департамента муниципальной безопасности администрации Киева Роман Ткачук. По его словам, если это произойдет, то власти «начнут информировать людей и просить уехать».

Ранее энергокомпания «Укрэнерго» сообщила, что в стране продолжится аварийное отключение электроэнергии.

Напомним, российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки начались в ответ на теракт на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.

Киев, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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