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Воскресенье, 6 ноября 2022, 17:13 мск

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Украинские войска обстреляли дамбу Каховской ГЭС

Сегодня украинские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по дамбе Каховской ГЭС. Одна из ракет попала в шлюз, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10:00 был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения», – цитирует агентство представителя служб.

Информация о пострадавших уточняется.

Херсон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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