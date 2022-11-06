Украинские войска обстреляли дамбу Каховской ГЭС

Сегодня украинские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по дамбе Каховской ГЭС. Одна из ракет попала в шлюз, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10:00 был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения», – цитирует агентство представителя служб.

Информация о пострадавших уточняется.

Херсон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»