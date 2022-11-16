Корреспонденты РИА «Новости» побывали на позициях ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Город Бахмут, превращенный украинскими подразделениями в крепость, остается одной из самых горячих точек Донбасса. Противник, несмотря на колоссальные потери, держится за него, накачивая живой силой, оружием и техникой. Наступление здесь ведут отряды ЧВК «Вагнер».

На позициях русских добровольцев побывали военные корреспонденты РИА «Новости». Журналисты пообщались с членами штурмовых отрядов, которые ранее проломили оборону противника на нескольких участках и продолжают двигаться к стратегически важному населенному пункту.

«Вагнеровцы» ведут бои на расстоянии менее двух километров от самого Бахмута. Русские добровольцы продвигаются с восточного и юго-восточного направлений, чтобы взять его в полукольцо. Как отметили журналисты, несмотря на ожесточенное сопротивление, «музыканты» уверенно идут вперед.

Для штурма подготовленных позиций в ход идут нестандартные методы. Небольшие атакующие группы появляются там, где их никто не ждет. Чаще всего они действуют ночью. Чтобы незаметно приблизиться к противнику вплотную «вагнеровцы» проходят километры по минным полям.

Один из бойцов рассказал корреспондентам, что подобные приемы зачастую позволяют застать врага врасплох. В результате одной из таких операций были зачищены позиции ВСУ в лесополосе, в плен взяли семь противников.

«Вагнеровец» пояснил, что ключевым фактором для успеха таких операций является эффект неожиданности. Когда им удается подойти максимально близко, наблюдатели противника ликвидируются, а в стрелковом ближнем бою опытные русские штурмовики имеют преимущество. В таких случаях уцелевшие солдаты ВСУ обычно спасаются бегством.

Однако важно отметить, что в Бахмуте дислоцированы хорошо подготовленные бойцы украинской армии, включая элитные спецподразделения. У них немало западного оружия, а также имеется бронированная техника, включая танки.

Журналисты побывали на бывших позициях противника. Окопы в полный профиль, блиндажи и огневые точки. Как отметил один из бойцов ЧВК «Вагнер», националисты хорошо подготовились для ведения оборонительных боев, но это им не помогает.

Бахмут является важным логистическим центром украинской группировки войск, действующей в Донбассе. Поэтому потеря контроля над городом неизбежно станет тяжелым ударом для ВСУ. Это затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Исходя из стратегических соображений, украинский генштаб подтягивает сюда все доступные и наиболее боеспособные подразделения.

Бахмут, Светлана Антонова

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