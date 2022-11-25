Армия России за сутки уничтожила более 300 наемников из Польши и других стран

Минобороны России в очередной сводке о ходе СВО на Украине сообщило об уничтожении более 300 иностранных наемников в Харьковской области и в городах Северск и Славянск в Донецкой народной республике. Кроме того, по данным ведомства, российские войска отразили атаки ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Потери украинской армии составили более 200 человек убитыми.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, ВКС России нанесли удары по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области. В результате уничтожено до 200 боевиков. В ДНР российская авиация уничтожила еще более100 наемников «Иностранного легиона».

На Купянском направлении ВС России отбили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике. Противник отброшен на исходные позиции, уничтожено до 30 националистов, три БМП и четыре бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении предотвращено наступление украинской армии в районе населенного пункта Стельмаховка и ударами артиллерии и авиации сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Украинские потери за сутки на этом направлении составили до 70 убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронемашины и два пикапа.

Кроме того, ВС России отразили контратаки украинских войск в районе населенного пункта Бахмутское в ДНР. «Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты», – сообщил Конашенков.

ВСУ также пытались контратаковать российские позиции в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. «Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа», – рассказал представитель Минобороны.

Также сообщается, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области, а также разбили радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в ДНР.

За сутки российская армия поразила шесть пунктов управления украинских войск в ЛНР и ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 164 районах;

Средствами ПВО сбито четыре украинских беспилотника, а также перехвачено пять снарядов HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кременная и Попасная в ЛНР.

По информации Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 дрона, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронемашин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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