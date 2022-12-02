СБУ устроила новые обыски в православных монастырях в трех областях Украины

Служба безопасности Украины пришла с обысками в монастыри и другие объекты канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

По информации пресс-службы ведомства, «контрразведывательные мероприятия» проводятся в Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии в Закарпатской области, Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире и его ските в Житомирском районе, ските Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район), Городокском женском монастыре в Ровненской области, Ровенско-Острожской епархии и ряде других объектов УПЦ в этих областях.

В СБУ заявили, что осмотр территории и помещений объектов проводятся «для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению».

«Данные мероприятия осуществляются в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве оплота «русского мира» и для того, что обезопасить население от провокаций и террористических актов», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне СБУ нагрянула с обысками и задержаниями в Свято Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Украинской православной церкви в Закарпатье – силовики схватили и прогнали через полиграф 20 монахинь.

До этого Служба безопасности Украины провела обыски в Мукачевской епархии Украинской православной церкви Московской патриархии, Ивано-Франовской епархии УПЦ, а также на территории Киево-Печерской лавры, Корецком Свято-Троицком монастыре и Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. В ходе обысков «обнаружена пророссийская литература и наличными более 2 млн гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей», – отчиталась спецслужба.

1 декабря СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела против священника Киево-Печерской лавры, который «прославлял Русский мир». В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке законопроекта о запрете деятельности на Украине религиозный организаций, аффилированных с Россией.

Ранее в Верховной раде выдвинули инициативу о полном запрете УПЦ.

Киев, Наталья Петрова

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