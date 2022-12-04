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Воскресенье, 4 декабря 2022, 13:53 мск

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Киев готовит «аммиачную» провокацию

Киевский режим при содействии западных спецслужб готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу Организации объединенных наций по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Как сообщается, на территории Одесского припортового завода планируется устроить взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака, чтобы разрушить подвесные перекрытия, а также инфраструктуру цеха перегрузки. Все это предполагается представить под легендой ракетного удара, якобы нанесенного российской армией.

«Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, главной целью провокации, по аналогии с диверсией на «Северных потоках», будет лишение России возможности поставлять аммиак, необходимый для производства азотных удобрений, в различные регионы мира, прежде всего в развивающиеся страны.

«Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ», – пояснил источник.

Аммиакопровод Тольятти – Одесса построили в конце 1970-х годов. По нему ежегодно перекачивают порядка 2,5 миллиона тонн сырья. С 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, транзит остановлен.

Возобновление экспорта российских удобрений предусмотрено зерновой сделкой, подписанной представителями России, Украины, Турции и ООН в конце июля. На этой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал близким заключение договоренности о возобновлении поставок аммиака, которые могут начаться в течение недели-двух.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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