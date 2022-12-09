Российские войска пресекли наступление ВСУ на Южно-донецком направлении

Российская армия успешно отразили попытку наступления украинских вооруженных формирований на Южно-донецком направлении. В то же время в различных районах в ходе спецоперации уничтожено порядка 200 боевиков, поражены пусковые установкам реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS II» производства ФРГ, а также бронетехника и склад боеприпасов. Об этом говорится в сегодняшней сводке министерства обороны РФ.

В частности, на Южно-Донецком направлении противник силами до трех усиленных взводов безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на этом направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Вместе с тем на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Вместе с тем оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS II» производства ФРГ.

В районе населенного пункта Дружба в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Золочев Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». В районе населенного пункта Северск в ДНР уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган», а в районе населенного пункта Красный Лиман уничтожены три установки реактивной системы залпового огня «Град».

В населенном пункте Кривая Лука в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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