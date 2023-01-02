ВКС России уничтожили более 70 наемников «иностранного легиона»

Вооруженные силы России продолжают проведение спецоперации. Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим понес потери среди боевиков так называемого «иностранного легиона».

Удар по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» был нанесен высокоточным оружием ВКС России в ДНР и Харьковской области. «Уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на Купянском направлении ударами артиллерии уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском в результате боев погибли более 40 солдат ВСУ, уничтожены три бронетранспортера и два пикапа. На Южно-Донецком ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

«На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи, – уточнили в Минобороны РФ. – Потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей».

Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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