В ДНР после обстрелов ВСУ повреждены две ТЭС

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Донецкой народной республике повреждены две теплоэлектространции (ТЭС). Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информация о пострадавших уточняется.

В частности, удары были нанесены по Старобешевской ТЭС в поселке Новый Свет и Зуевской ТЭС в населенном пункте Зугрэс.

По информации ТАСС, на Старобешевской ТЭС работают экстренные службы, разбирают завалы. «Предположительно, минимум два человека – сотрудники станции – могут находиться под обломками», – сообщили в районной администрации.

Старобешевскся ТЭС – один из крупнейших энергетических объектов в ДНР. Станция, построенная в 1958 году, снабжает электроэнергией центральные и южные районы республики.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»