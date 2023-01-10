СМИ: ВСУ отмечали на картах пути к Таганрогу и Ростову-на-Дону

Украинское командование готовило наступление на Таганрог и Ростов-на-Дону. Соответствующие отметки на карты нанесены минимум полгода назад, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».

Российские бойцы выбили украинских боевиков с их позиций под Авдеевкой и нашли там карты. Документы остались в домах, где противник устроил командные пункты. Карты отпечатаны по советским шаблонам с указанием устаревших названий некоторых населенных пунктов. На них нанесены отметки, характерные для подготовки продвижения войск, а поверх них вписаны свежие данные.

«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог», – рассказал командир РИА Новости.

Документы передали специалистам. По их мнению, отметки о продвижении в сторону Ростовской области нанесены не позднее июля 2022 года. Там же указаны данные о корректировке неактуальной географической информации, например, отметки «+6°».

Вашингтон перестал настаивать на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории. В США отметили, что пересмотрели оценку угрозы, исходящей от России.

США и ФРГ договорились о поставках тяжелой боевой техники Украине. Берлин пообещал передать Киеву около 40 БМП Marder и батарею ЗРК Patriot.

Москва, Наталья Рязанова

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