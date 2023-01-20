Глава ЦРУ лично предупредил Зеленского о проблемах с военной помощью

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс нанес тайный визит в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава американской разведки предупредил о грядущих проблемах с финансированием помощи для Киева, пишет The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников США.

По данным источников, встреча состоялась в конце прошлой недели с участием руководства украинской разведки. Бёрнс рассказал Киеву о предполагаемых планах России в существующем конфликте. Какие именно данные привез глава ЦРУ, не уточняется.

Основной темой обсуждения стали возможные трудности с финансированием помощи для киевского режима. Бёрнс признал, что все меньше американцев высказывают поддержку Украине, а республиканцы открыто возражают против выделения огромных средств для киевского режима.

Киев регулярно жалуется на недостаточную поддержку Запада в конфликте с Россией. Эти высказывания неоднократно вызывали возмущение американских пользователей Интернет. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший назвал президента Украины Владимира Зеленского «неблагодарной королевой иностранной помощи».

Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на 2,5 млрд долларов. Это тридцатый по счету пакет помощи, одобренный с августа 2021 года.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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