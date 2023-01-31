Норвегия пообещала передать танки Украине в конце марта

Норвегия постарается отправить танки на Украину как можно скорее, заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам. Он назвал вероятный срок отправки – конец марта.

«Мы пока не определились с числом. Конечно, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее», – приводят его слова «Известия». Министр добавил, что имеет в виду конец марта.

На вооружении Норвегии находятся 36 танков Leopard 2. Размер будущей военной помощи Киеву пока не уточняется.

Берлин решил передать Киеву 14 танков Leopard 2А6 и разрешил реэкспортировать их из других стран. О намерениях передать Украине свои танки заявили Франция, Польша, Норвегия, Словакия. Минобороны Великобритании пообещало отправку танков на Украину «ближе к Пасхе»: тогда должны прибыть 14 танков Challenger 2. Вашингтон планирует передать Киеву танки Abrams в конце 2023 года или начале 2024.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»