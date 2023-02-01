СМИ узнали, сколько танков Leopard Испания передаст Украине

Испания планирует поставить Украине от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Окончательная цифра, как отмечается, будет зависеть от состояния 53 танков, которые уже 10 лет хранятся на базе подразделении материально-технического обеспечения в Сарагосе.

Испанское Минобороны в настоящее время ведет переговоры с военной промышленностью о срочном восстановлении танков. Как пишет издание, ремонт танков обойдется в более чем полмиллиона евро за единицу и займет 2,5 месяца. За этот период испанские военные планируют обучить украинских танкистов применению Leopard. Обучение будет проводиться в Национальном учебном центре Сан-Грегорио в Сарагосе, где есть динамические тренажеры Leopard.

Помимо боевых танков, Минобороны Испании могло бы поставить Киеву комплект запчастей для Leopard 2A4. При этом поставка боеприпасов для танков представляет большие трудности, так как Испания их не производит, и в этом случае пришлось бы распечатывать армейские запасы, отмечает газета.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев получит от 120 до 140 танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams в рамках первой волны западной помощи. По его словам, на данный момент танковая коалиция насчитывает 12 участников.

На прошлой неделе Берлин одобрил поставки танков немецкого производства Украине, после чего Вашингтон также подтвердили планы передать тяжелую бронетехнику киевскому режиму. Несколько государств ЕС также заявили, что готовы предоставить танки Украине. Речь идет о Франции, Польше, Норвегии, Словакии.

Мадрид, Наталья Петрова

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