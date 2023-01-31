Бронепоезд «Волга» выдвинулся в зону СВО

Бронепоезд «Волга» отправился на передовую в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Состав идет на передовую. В районе могут действовать диверсионно-разведывательные группы противника. Военнослужащие активно применяют беспилотники. Они способны обнаружить засаду за несколько километров», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Бронепоезд «Волга» создан силами железнодорожных войск Западного военного округа. В задачи специального состава входит техническая разведка, разминирование, а при необходимости и восстановление разрушенных дорожных направлений.

Мощный комплекс вооружения позволяет личному составу действовать даже в самых сложных условиях. «В хвосте и в голове состава находятся бронекапсулы. Это настоящий бронепоезд, вооруженный «до зубов». У бойцов стрелковое оружие, начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулеметом, на вооружении также имеется зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Спаренная 23-мм пушка на поезде – главный калибр. Также имеются позиции снайпера», – отметили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

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