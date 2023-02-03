В ЛНР заявили об освобождении поселка Белогоровка

Российские войска взяли под контроль поселок Белогоровка в Луганской народной республике. Об этом сообщил врио главы города Лисичанска Андрей Скорый.
«Белогоровка уже наша. Оттуда уже местных жителей привезли сюда. Люди плакали. <…> Спасибо военным, спасибо за их ратных труд», – рассказал Скорый в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Луганскинформцентр».
Как отмечают военкоры, освобождение Белогоровки позволило отодвинуть линию боевых действий от Лисичанска.
Российские военные взяли поселок под контроль в июле 2022 года. Однако в сентябре Белогоровку захватила украинская армия. Бои в районе этого поселка продолжались несколько месяцев.
Напомним, Минобороны России 31 январе сообщило, что российские силы освободили село Благодатное в Донецкой народной республике, расположенное к западу от Соледара.
Луганск, Наталья Петрова
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