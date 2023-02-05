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Воскресенье, 5 февраля 2023, 12:40 мск

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Киевские войска выпустили по территории ДНР 204 единицы боеприпасов: есть жертвы среди мирного населения

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по территории Донецкой народной республики погибли 2 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

По данным представительства республики в СЦКК, в общей сложности украинские боевики выпустили по семи населенным пунктам ДНР 204 единицы боеприпасов. Огонь велся с применением РСЗО, 155 и 152-мм ствольной артиллерии.

В результате обстрелов повреждены 29 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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