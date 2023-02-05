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Конфликт на Украине

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Воскресенье, 5 февраля 2023, 12:40 мск

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В Киеве опасаются, что российские войска скоро полностью освободят Донецкую область

Российская армия планирует захватить всю Донецкую область в течение двух-трех месяцев. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, обратив внимание, что собирается очень большая группировка войск, превышающая украинские вооруженные силы Украины по численности и вооружениям.

Как считает Арестович, слова которого цитируют украинские СМИ, ближайшие два месяца будет идти «кровавая драка», похожая на ситуацию мая-июня, когда ВСУ «медленно под давлением противника сдвигались назад».

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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