Российские военные ведут активные действия на Красно-Лиманском и Донецком направлениях. Общие суточные потери ВСУ на этих направлениях составили до 250 человек убитыми. Украинские военные также лишились трех американских артиллерийских систем М777, а также других вооружений и техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Так, на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Ямполовки Донецкой народной республики и Невского Луганской народной республики. За сутки на этом направлении уничтожено свыше 95 украинских военных, две боевые бронемашины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений «Южной» группировки войск удары нанесены по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР. Суточные потери ВСУ составили до 150 боевиков, три танка, две боевые бронемашины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военных, БМП, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20. В населенном пункте Водяное в ДНР разбит склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении суточные потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, три боевые бронемашины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».

Всего за сутки армия России нанесла поражение 78 артиллерийским украинским подразделениям, живой силе и технике в 142 районах зоны СВО. Так, в районе Казачьей Лопани Харьковской области уничтожена боевая машина РСЗО «Ольха». В районе Дальнего (ДНР) разбита украинская боевая машина РСЗО «Ураган». Кроме того, в районах Доброполья и Клинового в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Красноармейска (ДНР). Силы ПВО за сутки перехватили 23 снаряда РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Также сообщается об уничтожении 17 украинских беспилотников в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

Москва, Наталья Петрова

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