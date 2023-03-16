В США подсчитали потери ВСУ с начала СВО

Киевский режим потерял более 100 тыс. военных за время проводимой Россией специальной военной операции, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

В Вашингтоне отметили, что ВСУ уже лишились большинства самых опытных бойцов. «По оценкам официальных лиц США, погибло более 100 000 украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат», – говорится в статье.

В том числе поэтому Штаты считают, что у Украины почти не осталось времени на подготовку к наступлению. Американские военные срочно перебрасывают технику в зону боевых действий и быстрыми темпами тренируют украинские силы. Вашингтон ожидает, что крупное наступление начнется к маю.

Летом 2022 года в Киеве признали, что ежедневные потери в конфликте с Россией достигают тысячи человек в день. Тогда Украина заверила, что у нее достаточно людских резервов. И, видимо, уверена в этом до сих пор, поскольку украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что никакие потери ВСУ в живой силе не заставят Украину сдать Артёмовск.

Минобороны РФ подсчитало, что в феврале 2023 года потери украинских войск составили свыше 11 тыс. человек и по сравнению с январем выросли более чем на 40%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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