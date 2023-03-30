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Четверг, 30 марта 2023, 14:25 мск

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Артемовск совсем скоро окажется в окружении – врио главы ДНР

Фото: «Яндекс.Карты»

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что окружение Артемовска (Бахмута) будет завершено в самое ближайшее время. Он подчеркнул, что ситуация, связанная с Артемовском, продвигается.

«Я думаю, совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении», – сказал Пушилин в эфире Первого канала. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются с нескольких направлений, «продвигаются достаточно успешно», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу.

Накануне Генштаб украинских войск признал успех российских сил в Артемовске. В вечерней сводке ведомства говорится, что силы РФ «продолжают штурмовать Бахмут, имеют частичный успех».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью AP, что в случае поражения украинских войск в Бахмуте Запад и жители Украины могут давлением добиться компромисса с Россией.

Ранее бывший командир роты украинского батальона неонацистов «Айдар» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Евгений Дикий заявил, что Бахмут окружен на четыре пятых, а Авдеевка находится в полукольце.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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